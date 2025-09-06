Поиск

Вероятным источником радиоактивного заражения креветок в Индонезии назвали металлолом

Фото: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Загрязненный металл на промышленной площадке в Индонезии мог быть источником радиации, который привел к отзыву крупных партий креветок, предназначавшихся для США.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МАГАТЭ, по предварительным данным, загрязнение цезием-137 могло произойти из-за неправильной утилизации металлолома на металлоплавильном предприятии, расположенном на той же промышленной площадке, что и перерабатывающий завод, который поставляет креветки в США. В частности, в переработку могли попасть медицинские приборы, которые используются при лечении рака.

Между тем компания-экспортер BMS Foods отозвала уже более 300 грузовых контейнеров, которые были на пути в США.

В августе Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило, что в контейнерах с креветками, направлявшихся в четыре американских порта, были следы радиации. В результате ритейлеры Walmart, Kroger и другие начали массово отзывать партии мороженых креветок.

При этом в ведомстве заверили, что никакая зараженная продукция не успела попасть на полки. Но другие партии, направленные в магазины, могли быть произведены в условиях, где заражение было возможно.

