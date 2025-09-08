Поиск

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Иерусалиме два человека открыли стрельбу по людям на автобусной станции в районе Рамот, погибли по меньшей мере четыре человека, еще не менее 15 ранены, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сотрудников экстренных служб на месте теракта.

По данным службы скорой помощи, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальные получили более легкие ранения, их в больницы доставят позднее.

Двое подозреваемых террористов "нейтрализованы", пишет газета со ссылкой на чиновников. Убиты стрелявшие или нет, не уточняется. Судя по фото с места теракта, они использовали кустарно модифицированный пистолет-пулемет Carlo. По предварительным данным, они зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам.

Иерусалим Рамот Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });