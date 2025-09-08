В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Иерусалиме два человека открыли стрельбу по людям на автобусной станции в районе Рамот, погибли по меньшей мере четыре человека, еще не менее 15 ранены, сообщает The Times of Israel со ссылкой на сотрудников экстренных служб на месте теракта.

По данным службы скорой помощи, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальные получили более легкие ранения, их в больницы доставят позднее.

Двое подозреваемых террористов "нейтрализованы", пишет газета со ссылкой на чиновников. Убиты стрелявшие или нет, не уточняется. Судя по фото с места теракта, они использовали кустарно модифицированный пистолет-пулемет Carlo. По предварительным данным, они зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам.