Министра финансов Индонезии отправили в отставку после общенациональных протестов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати покинула пост в ходе перестановок в кабинете министров после двух недель протестов, ранее охвативших страну, передают западные СМИ.

О ее отставке сообщил министр государственного секретариата Прасетхо Хади, но не указал, кто ее сменит.

Индравати была одним из наиболее долго проработавших на данной должности министром финансов Индонезии - в 2005 - 2010 и в 2016 - 2025 годах. Она получила признание за реформирование налоговой системы и преодоление страной ряда кризисов, в том числе связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

В конце лета в Джакарте начались протесты в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы.

Впоследствии протесты расширились и ожесточились после гибели во время акции в Джакарте водителя-курьера, которого насмерть сбила полицейская машина. Протесты и столкновения с полицией были зафиксированы в городах Медан (Северная Суматра), Суракарта и Магеланг (Центральная Ява), Маланг (Восточная Ява), Бенкулу (провинция Бенкулу на Суматре), Пеканбару (провинция Риау на Суматре) и Маноквари (Западное Папуа).

Во время протестов погромщики смогли ворваться, в том числе, в дом Индравати.