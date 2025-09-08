Поиск

Министра финансов Индонезии отправили в отставку после общенациональных протестов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати покинула пост в ходе перестановок в кабинете министров после двух недель протестов, ранее охвативших страну, передают западные СМИ.

О ее отставке сообщил министр государственного секретариата Прасетхо Хади, но не указал, кто ее сменит.

Индравати была одним из наиболее долго проработавших на данной должности министром финансов Индонезии - в 2005 - 2010 и в 2016 - 2025 годах. Она получила признание за реформирование налоговой системы и преодоление страной ряда кризисов, в том числе связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

В конце лета в Джакарте начались протесты в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы.

Впоследствии протесты расширились и ожесточились после гибели во время акции в Джакарте водителя-курьера, которого насмерть сбила полицейская машина. Протесты и столкновения с полицией были зафиксированы в городах Медан (Северная Суматра), Суракарта и Магеланг (Центральная Ява), Маланг (Восточная Ява), Бенкулу (провинция Бенкулу на Суматре), Пеканбару (провинция Риау на Суматре) и Маноквари (Западное Папуа).

Во время протестов погромщики смогли ворваться, в том числе, в дом Индравати.

Суматра Ява Индонезия Шри Муляни Индравати Прасетхо Хади Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });