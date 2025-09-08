Испания объявила о мерах против Израиля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес в понедельник объявил о ряде мер против Израиля в связи с политикой Тель-Авива по отношению к сектору Газа.

В частности, речь идет о законопроекте, предусматривающем эмбарго на поставку вооружений в Израиль и запрете на въезд в Испанию тем, на ком лежит ответственность за ситуацию в Газе.

По данным испанского телевидения, эти меры призваны остановить геноцид в Газе и усилить давление на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

"Защищать собственную страну – это одно, а подвергать бомбардировкам больницы и морить невинных детей голодом – это другое, - сказал Санчес. - В этом случае речь идет не о защите, и даже не об атаках, но об уничтожении беззащитных людей в нарушение всех законов гуманитарного права".

Испания также запретит транзит через порты страны любых судов, которые доставляют топливо для израильской армии, а также пролет в воздушном пространстве Испании самолетов, которые поставляют военные материалы в Израиль.

Кроме того, Мадрид ограничит до минимально необходимых предоставление консульских услуг подданным Испании, проживающим в незаконных еврейских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

В Израиле меры испанского правительства и высказывания Санчеса назвали враждебными и антисемитскими и в ответ запретили въезд в страну вице-премьеру и министру труда Испании Иоланде Диас и министру по делам детства и юношества Сире Рего.