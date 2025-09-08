Поиск

Испания объявила о мерах против Израиля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес в понедельник объявил о ряде мер против Израиля в связи с политикой Тель-Авива по отношению к сектору Газа.

В частности, речь идет о законопроекте, предусматривающем эмбарго на поставку вооружений в Израиль и запрете на въезд в Испанию тем, на ком лежит ответственность за ситуацию в Газе.

По данным испанского телевидения, эти меры призваны остановить геноцид в Газе и усилить давление на главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

"Защищать собственную страну – это одно, а подвергать бомбардировкам больницы и морить невинных детей голодом – это другое, - сказал Санчес. - В этом случае речь идет не о защите, и даже не об атаках, но об уничтожении беззащитных людей в нарушение всех законов гуманитарного права".

Испания также запретит транзит через порты страны любых судов, которые доставляют топливо для израильской армии, а также пролет в воздушном пространстве Испании самолетов, которые поставляют военные материалы в Израиль.

Кроме того, Мадрид ограничит до минимально необходимых предоставление консульских услуг подданным Испании, проживающим в незаконных еврейских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

В Израиле меры испанского правительства и высказывания Санчеса назвали враждебными и антисемитскими и в ответ запретили въезд в страну вице-премьеру и министру труда Испании Иоланде Диас и министру по делам детства и юношества Сире Рего.

Испания Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });