США уведомили Европу о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американская сторона проинформировала европейских коллег о том, что выходит из совместного плана действий по сотрудничеству в борьбе с дезинформацией, поступающей, по мнению западных стран, в том числе из России, пишет в понедельник издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, европейские страны еще на прошлой неделе получили сообщение от госдепа США, в котором говорилось, что Вашингтон прекращает действие соответствующего меморандума, подписанного при администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что документ предполагал единый подход к противодействию "злонамеренной информации, распространяемой иностранными государствами с тем, чтобы посеять хаос".

Издание отмечает, что в список таких стран, помимо России, входили, в частности, Китай и Иран.