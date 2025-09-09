Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фото: Zuma\TASS

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, Nasdaq Composite обновил рекорд.

Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях заметного охлаждения американского рынка труда.

Статданные, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост безработицы в США в августе до 4,3% по сравнению с 4,2% в июле, а также лишь незначительное увеличение числа рабочих мест в экономике страны.

Слабая статистика усилила уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку на сентябрьском заседании, причем некоторые эксперты считают возможным ее уменьшение сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

"Данные по рынку труда за август открыли путь к снижению ставки на 50 б.п. в сентябре, аналогично тому, как это произошло в это же время в прошлом году", - отмечают, например, аналитики Standard Chartered.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 б.п. с текущего уровня в 4,25-4,5% на заседании 16-17 сентября оценивается рынком почти в 90%, на 50 б.п. - в 11,6%.

Кроме того, рынок оценивает в 65% шансы на то, что ставка ФРС к концу текущего года составит 3,5-3,75%, по данным CME. Для этого Федрезерв должен будет опускать ее на 25 б.п. на каждом из трех оставшихся в текущем году заседаний.

Трейдеры также видят 9-процентную вероятность уменьшения ставки до 3,25-3,5% годовых к концу года, что предполагает ее снижение на 50 б.п. по крайней мере на одном из трех заседаний, отмечает The Wall Street Journal.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за август, которые выйдут в четверг. Днем ранее также будет обнародован августовский отчет о ценах производителей.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции International Business Machines Corp. (+3%), Walmart Inc. (+1,8%), UnitedHealth Group Inc. (+1,5%). В то же время заметно подешевели бумаги Verizon Communications Inc. (-2,4%), Amgen Inc. (-1,2%), 3M Co. (-0,8%).

Котировки акций Robinhood Markets и AppLovin выросли на информации о том, что они войдут в расчет американского фондового индекса S&P 500 по итогам ежеквартального пересмотра. Стоимость бумаг Robinhood Markets подскочила на 15,8%, AppLovin - на 11,6%. Капитализация Emcor Group, акции которой также войдут в индекс, опустилась по итогам торгов на 0,6%.

Бумаги EchoStar Corp., специализирующейся на спутниковой связи и цифровой инфраструктуре, подорожали на 19,9% на сообщении, что аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX купит у нее лицензии на частоты на сумму $17 млрд. SpaceX заплатит $8,5 млрд денежными средствами и такую же сумму собственными акциями.

Бумаги PNC Financial Services подешевели на 0,3%. Финкомпания объявила о приобретении конкурирующей FirstBank Holding Co. за $4,1 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 0,25% - до 45514,95 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,21% - до 6495,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,45%, составив 21798,7 пункта.