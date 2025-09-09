Австралийский ANZ Bank планирует уволить 3,5 тыс. сотрудников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ANZ Group, четвертый по капитализации банк Австралии, анонсировал масштабную реструктуризацию, в рамках которой банк планирует сократить более 8% персонала и отразить расходы в размере порядка $370 млн.

Банк сообщил, что около 3,5 тыс. сотрудников покинут компанию до конца текущего месяца. Также ANZ планирует сократить сотрудничество с консультантами и подрядчиками, что затронет еще порядка 1 тыс. рабочих мест.

В отчетности за первое полугодие текущего финансового года (апрель-сентябрь) банк отразит расходы на реструктуризацию в размере 560 млн австралийских долларов ($369 млн).

ANZ в последние годы активно наращивал численность персонала, в результате чего штат на конец сентября прошлого года достиг примерно 42,4 тыс. человек. Это больше, чем у более крупных конкурентов Westpac и NAB, отмечает The Wall Street Journal.

Акции ANZ Bank подешевели на 0,2% на торгах во вторник в Сиднее. С начала года капитализация банка выросла на 15,2%.