Поиск

Австралийский ANZ Bank планирует уволить 3,5 тыс. сотрудников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ANZ Group, четвертый по капитализации банк Австралии, анонсировал масштабную реструктуризацию, в рамках которой банк планирует сократить более 8% персонала и отразить расходы в размере порядка $370 млн.

Банк сообщил, что около 3,5 тыс. сотрудников покинут компанию до конца текущего месяца. Также ANZ планирует сократить сотрудничество с консультантами и подрядчиками, что затронет еще порядка 1 тыс. рабочих мест.

В отчетности за первое полугодие текущего финансового года (апрель-сентябрь) банк отразит расходы на реструктуризацию в размере 560 млн австралийских долларов ($369 млн).

ANZ в последние годы активно наращивал численность персонала, в результате чего штат на конец сентября прошлого года достиг примерно 42,4 тыс. человек. Это больше, чем у более крупных конкурентов Westpac и NAB, отмечает The Wall Street Journal.

Акции ANZ Bank подешевели на 0,2% на торгах во вторник в Сиднее. С начала года капитализация банка выросла на 15,2%.

ANZ Bank Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });