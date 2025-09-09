Поиск

Париж и Берлин убеждают ЕС оказать воздействие на крупные нефтекомпании из РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении крупных нефтяных компаний РФ в рамках готовящегося 19-го санкционного пакета, передает во вторник Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства

"Следует рассмотреть дополнительные шаги, в особенности в отношении крупных нефтяных компаний типа "ЛУКОЙЛа" и Litasco, с целью оказать максимальное давление на способность Москвы экспортировать нефть", - говорится в документах.

Вместе с тем Берлин и Париж желают усилить ограничения в сфере финансов и логистики, чтобы помешать России обходить санкции ЕС.

В правительстве обеих стран данную информацию комментировать не стали.

Накануне Bloomberg сообщало, что в ЕС в рамках 19-го пакета санкций прорабатывают возможность и дальше ограничить экспорт РФ нефти, пополнить "черные списки" танкерами, по версии Евросоюза, связанными с Россией.

В данный момент делегация ЕС находится в США для обсуждения возможности совместных действий в связи с санкциями. "По словам источников, Евросоюза надеется координировать некоторые из данных мер с США", - информировало агентство.

Объявить о предложениях планируется в ближайшие дни. Для принятия санкций требуется одобрение всех членов ЕС.


Германия Франция ЕС РФ ЛУКОЙЛ
