Минск назвал необоснованным решение Праги выдворить белорусского дипломата

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии заявили, что в связи с решением Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге оставляют за собой право на ответные шаги.

"Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий", - заявил МИД.

Осудив решение чешской стороны, в Минске заявили, что "этот шаг является необоснованным и политически мотивированным и не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений".