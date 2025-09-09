Поиск

В ЕС считают, что удар Израиля по ХАМАС в Катаре чреват эскалацией

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил удар Израиля во вторник по руководству палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе и видит в нем угрозу региональной эскалации насилия.

"Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара и грозит дальнейшей эскалацией насилия в регионе", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем полную солидарность с властями и народом Катара, стратегического партнера ЕС. Необходимо избегать любой эскалации войны в Газе. Это не отвечает ничьим интересам. Мы продолжим поддерживать все усилия по достижению прекращения огня в Газе", - отмечается в документе.

Представитель ЕВС напомнил, что Евросоюз внес ХАМАС в список террористических организаций. Брюссель также утвердил новый режим санкций против ХАМАС и "Палестинского исламского джихада".

Ранее во вторник Армия обороны Израиля атаковала лидеров ХАМАС в катарской столице. Позже в группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из сектора Газа, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя находящийся в столице Катара Халед Машаль.

