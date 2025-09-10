Турция и Египет предупреждали руководство ХАМАС в Катаре о об угрозах еще летом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Турецкие и египетские чиновники за несколько недель до удара Армии обороны Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе призывали руководство группировки усилить меры безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, тогда руководство ХАМАС получило "туманное, и в то же время грозное" предупреждение и турецкие и египетские чиновники посоветовали движению усилить меры безопасности на совещаниях.

Израильские военные 9 сентября нанесли авиаудары на здании в столице Катара, где находилось руководство ХАМАС. Позже в группировке заявили, что погибли шесть человек, но все лидеры движения выжили после удара.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет нанесение Израилем ударов по Дохе.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший движение с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя находящийся в столице Катара Халед Машаль.