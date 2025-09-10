Несколько цистерн Orlen Lietuva со сжиженным газом взорвались в Вильнюсе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание и взрыв цистерн со сжиженным газом произошли в среду в Вильнюсе, речь идет о грузе с Мажейкяйского НПЗ, сообщает издание Kauno diena со ссылкой на агентства BNS и ELTA.

"У нас там (загорелись - ИФ) восемь вагонов со сжиженным газом, это наши вагоны, семь из них мы арендуем, а один у нас в собственности", - сказал BNS глава отдела коммуникаций Orlen Lietuva (управляет Мажейкяйским НПЗ) Томас Дигайтис.

BNS пишет, что на газонаполнительной станции в Вильнюсе в среду произошел пожар, были слышны взрывы.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил в соцсети, что, по предварительным данным, пожар возник в результате нарушения условий труда.

Государственная пограничная служба патрулирует воздушное пространство - на место происшествия направлен вертолет. Предупреждающие сообщения отправлены жителям в радиусе 5 км от инцидента, передает tv3.lt.

Orlen Lietuva контролируется польской энергетической группой Orlen. Помимо НПЗ, компания управляет нефтяным терминалом в Бутинге.