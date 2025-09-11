Чехия направит в Польшу вертолеты спецподразделения по борьбе с беспилотниками

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Прага направляет в Польшу три вертолета подразделения специальных операций, сообщило чешское Минобороны.

Речь идет о модифицированных вертолетах специального назначения Ми-171СЗ, также известных под кодовым обозначением НАТО Hip-L. Они оборудованы для борьбы с беспилотниками на малых высотах.

"Решению предшествовал телефонный разговор вице-премьера, министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша с министром обороны Чехии Яной Черноховой", - говорится в сообщении.

Авиатехнику будет сопровождать до 150 чешских военнослужащих. Миссия ориентировочно продлится три месяца.

Миссия чешских военнослужащих в Польше будет осуществляться в рамках мандата, согласно которому Прага может направить до 2 тыс. военнослужащих для укрепления обороны восточной границы НАТО в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В настоящее время чешские военные, действующие в рамках этого мандата, находятся в Словакии, Литве и Латвии.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность. Заявлялось об обнаружении обломков 16 беспилотников и одной ракеты.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".