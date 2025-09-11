Поиск

США и Япония начали двухнедельные военные учения с применением ракетных систем

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Двухнедельные учения Resolute Dragon с участием военных США и Японии стартовали в четверг на японской территории, сообщает CNN.

По заявлению Корпуса морской пехоты США, учения, в частности пройдут на островах Рюкю, самые удаленные из которых лежат в 125 км от восточного побережья Тайваня.

Участники учений планируют задействовать в них целый ряд ракетных систем. В Корпусе морской пехоты отметили, что такое вооружение позволит защищать важнейшие морские пути и ключевые участки местности, "проецировать силу с берега".

В частности, речь идет о мобильной пусковой установке Армии США Typhon: с нее можно запускать как зенитные ракеты SM-6, так и крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета до 1,6 тыс. км. CNN напоминает, что США впервые развернули эту установку на Тихом океане в ходе учений на Филиппинах в 2024 году, за чем последовала критика со стороны КНР.

Одну из установок Typhon на учениях развернут на базе Корпуса в Ивакуни (префектура Ямагата, остров Хонсю). В Корпусе не уточнили, где могут быть размещены другие установки.

Кроме того, военные двух стран будут использовать американские противокорабельные комплексы NMESIS с дальностью действия 185 км и японские управляемые противокорабельные ракеты наземного базирования Type 12 с дальностью полета более 1 тыс. км.

CNN отмечает, что Resolute Dragon начались менее чем 48 часов спустя после разговора шефа Пентагона Пита Хегсета и министра обороны КНР Дуна Цзюня по теме Тайваня и Южно-Китайского моря.

