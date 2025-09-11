Поиск

ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 гг. на уровне 1,29 млн б/с и 1,38 млн б/с

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,29 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год – на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

В актуальном отчете эксперты организации не стали менять прогнозы по спросу на нефть в целом, сохранив их: для 2024 года - на уровне 103,84 млн б/с, для 2025 года - на уровне 105,14 млн б/с, для 2026 года - на уровне 106,52 млн б/с.

Аналитики ОПЕК в обновленном прогнозе практически не стали корректировать оценки мирового спроса на нефть по кварталам, сохранив их на уровне: в I квартале в 104,29 млн б/с, во II-м - в 104,34 млн б/с, в III-м - в 105,53 млн б/с, в IV-м - в 106,37 млн б/с (предыдущая оценка - 106,36 млн б/с).

Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР увеличится на 140 тыс. б/с, в странах не-ОЭСР – на 1,15 млн б/с (соответствует оценкам августа).

По предварительным данным за июль, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР увеличились на 2,4 млн б/с до 2,761 млрд баррелей. Это на 66,5 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 128,5 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 208,6 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в июле выросли к июню на 3,6 млн баррелей до 1,317 млрд баррелей, нефтепродуктов – снизились на 1,3 млн баррелей до 1,444 млрд баррелей.

