ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

В актуальном отчете эксперты не стали менять оценки по спросу на нефть в целом, сохранив их: для 2024 года - на уровне 103,84 млн б/с, для 2025 года - на уровне 105,14 млн б/с, для 2026 года - на уровне 106,52 млн б/с.

При этом оценки мирового спроса на нефть по кварталам претерпели незначительные изменения: теперь в I квартале он оценивается в 104,29 млн б/с (соответствует предыдущей оценке), во II-м - в 104,15 млн б/с (месяцем ранее - 104,34 млн б/с), в III-м - в 105,52 млн б/с (оценка сентября - 105,53 млн б/с), в IV-м - в 106,57 млн б/с (предыдущая оценка - 106,37 млн б/с).

Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР увеличится на 130 тыс. б/с (оценка сентября - 140 тыс. б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,17 млн б/с (предыдущая оценка - 1,15 млн б/с).

По предварительным данным за август, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу всего лишь на 500 тыс. б/с - до 2,793 млрд баррелей. Это на 45,7 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 92,2 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 192 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в августе снизились к июлю на 10,4 млн баррелей, до 1,316 млрд баррелей, нефтепродуктов - выросли на 9,9 млн баррелей, до 1,477 млрд баррелей.