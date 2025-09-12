ООН призвала талибов отменить ограничения на доступ сотрудниц в помещения Организации в Афганистане

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ООН обратилась к властям Афганистана с призывом снять ограничения на доступ женщин-сотрудников в помещения Организации в стране.

В ООН сообщили, что несколькими днями ранее де-факто афганские силы безопасности не позволили местным сотрудницам и подрядчикам Организации пройти на территорию комплексовв Кабуле.

Это ограничение вскоре также распространилось на офисы ООН по всей стране: власти разослали письменные уведомления или предупредили структуры ООН о своем решении устно.

"Силы безопасности присутствуют у входов в помещения ООН в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе и обеспечивают соблюдение нового правила", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Организация Объединенных Наций также получила сообщения о попытках сил безопасности запретить местным сотрудницам-женщинам посещать объекты в районах, где оказывается поддержка женщинам и девочкам, пострадавшим от недавних землетрясений. Женщин-сотрудниц также не допускают к местам проведения операций по оказанию помощи афганским беженцам, вернувшимся из Ирана и Пакистана.

"Система ООН в Афганистане взаимодействует с де-факто властями и призывает к немедленному снятию ограничений с тем, чтобы местные сотрудницы могли продолжать свою работу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, "что действия де-факто властей противоречат договоренностям с ООН, которых удалось достичь ранее. Эти договоренности позволили Организации Объединенных Наций оказывать поддержку населению по всей стране, применяя принципиальный и учитывающий культурные особенности подход, гарантирующий доставку помощи женщинами для женщин".

"Запрет на передвижение персонала ООН и воспрепятствование операциям ООН являются нарушением международных правил о привилегиях и иммунитетах персонала ООН", - напомнили в Организации.