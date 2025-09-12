Поиск

Европейские рынки акций завершили сессию четверга ростом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг уверенным ростом, инвесторы оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные по инфляции в США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,55% - до 555,33 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,78%, германский DAX - 0,3%, французский CAC 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,89%, испанский IBEX 35 - 0,68%.

ЕЦБ ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях по итогам сентябрьского заседания, завершившегося в четверг.

Дезинфляционный процесс в еврозоне закончился, и инфляция в валютном блоке теперь находится на желаемом уровне, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания.

После этих слов рынок резко снизил оценку вероятности того, что ЕЦБ продолжит смягчение ДКП в ближайшее время. Шансы на новое снижение его ставки к середине следующего года теперь оцениваются менее чем в 50%, хотя до объявления итогов заседания и начала пресс-конференции оценка превышала 60%.

Новый прогноз ЕЦБ предусматривает, что инфляция в 2025 году составит 2,1%, в 2026 году - 1,7%, в 2027 году - 1,9%. Регулятор также повысил оценку роста ВВП еврозоны в этом году - до 1,2% с 0,9%, при этом ожидания на следующий год пересмотрены до 1% с 1,1%.

Между тем, как показали опубликованные в четверг данные министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,7% в июле. Августовский показатель стал максимальным с января текущего года.

Участники рынка в целом убеждены, что ФРС понизит базовую ставку в сентябре. Вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 88,9%, на 50 б.п. - в 11,1%, по данным FedWatch.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стал автопроизводитель Stellantis (+9,2%), тогда как самое большое снижение продемонстрировали котировки акций германской IT-компании ПО Nemetschek (на 6,3%).

Бумаги итальянского производителя стройматериалов Buzzi SpA подорожали на 6,8% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Рыночная стоимость французской инжиниринговой компании Technip Energies увеличилась на 2,9% на фоне новостей о том, что она покупает подразделение Advanced Materials & Catalysts американской химкомпании Ecovyst за $556 млн.

Капитализация Deutsche Lufthansa повысилась на 1,4% после сообщений СМИ, что германский авиаперевозчик планирует увеличить долю в авиакомпании ITA Airways (ранее Alitalia) до 90% к июню 2026 года.

Цена акций Kering выросла на 2,4%. Владелец люксовых брендов сообщил, что получил дополнительный год на реализацию опциона на выкуп оставшейся доли в модном доме Valentino.

Бумаги испанской энергокомпании Iberdrola подешевели на 0,4%. Компания объявила о намерении купить 30,29% акций бразильской Neoenergia за 11,95 млрд бразильских реалов (1,88 млрд евро). В результате сделки ее доля в Neoenergia увеличится почти до 84%.

Котировки акций компаний оборонного сектора продолжали расти после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на среду. Стоимость бумаг германских Rheinmetall, Renk Group и Hensoldt повысилась на 2,3%, 2,4% и 3,9% соответственно, британской BAE Systems - на 6,3%, французской Thales - на 3,7%, итальянской Leonardo - на 2,9%, шведской Saab - на 2,3%.

На торгах во Франкфурте самый большой подъем показала Airbus SE (на 2,9%), самое сильное снижение - Sartotius AG (на 3%).

Лидером роста в Париже стала Stellantis (+9,2%), лидером падения - L'Oreal (-1,1%).

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
