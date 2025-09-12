Дефицит бюджета США в августе снизился на 9,3%, за 11 месяцев фингода вырос на 4%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе 2025 года составил $344,792 млрд, что на 9,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 12,3% - до $344,315 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет около $29,5 млрд, что в четыре раза больше объема за август 2024 года.

Расходы повысились на 0,4% - до $689,107 млрд.

Объем поступлений и затрат был рекордным для августа.

За 11 месяцев 2025 финансового года, который начался 1 октября 2024 года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 4% в годовом выражении и превысило $1,973 трлн. Это третий по величине показатель в истории после 2020 года и 2021 года, когда дефицит существенно вырос из-за пандемии COVID-19.

Объем поступлений с начала фингода вырос на 6,8% - до $4,691 трлн.

Расходы повысились на 6% и составили $6,664 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу выросли на 7% - до $1,124 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.