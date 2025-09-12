Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

В России началось голосование на выборах, экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы, над регионами РФ сбили 221 беспилотник

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России стартовало голосование на региональных и местных выборах. На Камчатке избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск 11 сентября). В общей сложности в РФ пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выберет законодательный орган, в 11 регионах изберут депутатов заксобраний.

- В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник над регионами РФ. Большинство из них были сбиты над Брянской областью - 85. Кроме того, 28 дронов сбили над Ленинградской областью, девять - над Московским регионом.

- Временные ограничения были введены в ночные часы в аэропортах Петербурга, Иванова, Пскова, Ярославля, Калуги. Ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области затронули маршруты полетов в Калининград и обратно.

- Новая Зеландия снизила ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель. Кроме того, страна ввела санкции против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов из России. Об этом сообщил глава МИД Уинстон Питерс.

- Верховный суд Бразилии приговорил экс-президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке госпереворота. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что "США соответствующим образом отреагируют на эту охоту на ведьм".

- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил задействовать три истребителя Rafale для обеспечения защиты восточного фланга НАТО.

- Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025". Практические действия войск пройдут на полигонах на территории Белоруссии и РФ, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.