Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в пятницу началось совместное c Белоруссией стратегическое учение "Запад-2025".

"Практические действия войск пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", - сказано в сообщении министерства.

"Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров", - заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило, что учение "Запад-2025" - завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии в текущем году.

"Целями учения являются совершенствование навыков командующих и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности", - сказано в сообщении.

"В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - сообщило Минобороны РФ.

По его словам, на первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения.

"Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.