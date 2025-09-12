Трехдневное голосование стартовало на выборах губернатора Камчатского края

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае началось голосование на выборах губернатора региона, которое продлится 12, 13 и 14 сентября.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Владимир Солодов ("Единая Россия"), представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.

"В пятницу в 08:00 по местному времени (23:00 четверга мск) в городах и поселках края открылись 178 избирательных участков. Проголосовать сегодня можно до 20:00 (11:00 мск)", - сообщил "Интерфаксу" представитель избирательной комиссии Камчатского края.

Отдать свой голос за кандидата на должность главы региона можно будет на своем избирательном участке с 8:00 до 20:00 в любой из трех дней.

С 24 августа по 11 сентября шло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях края: в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих предприятиях и кордонах заповедников, а также на судах, находящихся в плавании.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано 225 тыс. 626 избирателей.

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.