США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

Крис Райт Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - США призвали страны Евросоюза полностью отказаться от закупок российских энергоносителей, преодолев сопротивление Венгрии и Словакии, сообщает Politico со ссылкой на заявления министра энергетики США Криса Райта на мероприятии в Брюсселе.

"Мы хотим полностью заменить российский газ", - сказал Райт.

По его словам, США и все страны ЕС хотят положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос о том, должны ли Венгрия и Словакия, которые выступают против усилий Европейской комиссии по постепенному отказу от российского газа, прекратить сотрудничество с Москвой, Райт сказал: "Абсолютно".

В Брюсселе Райт проводил встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС по вопросам увеличения импорта американского сжиженного природного газа и прекращения финансовых потоков в Россию. Райт заявил, что Европе было бы предпочтительнее получать поставки от "союзников".

Он также призвал европейские страны искать альтернативы российской атомной энергии. "Мы хотим видеть ядерные технологии из США и внутри самого ЕС", - сказал глава Минэнерго США.