США готовы усилить санкции против России лишь в сотрудничестве с Евросоюзом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны Евросоюза.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал он в соцсети X после встречи с спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

"Важность окончания конфликта на Украине понимают как в США, так и в ЕС. По-прежнему рассматриваем все возможные варианты стратегии поддержки проведения мирных переговоров президентом США Дональдом Трампом", - добавил он.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил Financial Times, что европейским странам следует остановить закупки нефти и газа у России, если они хотят, чтобы Вашингтон нарастил санкционное давление на Россию. По его словам, вместо российских энергоресурсов Европе следует приобретать сжиженный газ, бензин и другие энергоносители в рамках торгового соглашения ЕС и США, которое обязывает страны Евросоюза до конца 2028 года купить у американской стороны энергоресурсов на $750 млрд.

По данным FT, Райт 10 сентября должен встретиться с членом Еврокомиссии по энергетике Даном Йоргенсеном и обсудить планы по отказу ЕС от российского энергосырья, а также то, как ЕС будет закупать у США ежегодно подобной продукции на сумму в $250 млрд.

