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Глава Минэнерго США не исключил введения вторичных санкций на российскую нефть

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение санкций против российской нефти в качестве инструмента давления на Россию в украинском вопросе является реальной возможностью.

"Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое вы можете на нее оказать", - сказал Райт интервью Fox News.

По словам министра, введение санкций - "очень реальная возможность", поскольку США, являясь крупнейшим в мире производителем нефти и газа, "способны делать то, чего не могли делать раньше".

Президент США Дональд Трамп заявил ранее в июле, что Вашингтон может ввести 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной.

"Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Дональд Трамп Минэнерго США Москва Крис Райт
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