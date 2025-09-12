Поиск

ООН поддержала принцип "два государства для двух народов" в палестино-израильском конфликте

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая предусматривает урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов", сообщает в пятницу пресс-служба Организации.

"Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая одобряет (принятую 30 июля по итогам конференции ООН - ИФ) декларацию, где звучит призыв к мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации принципа "два государства для двух народов", - говорится в сообщении.

За принятие резолюции проголосовали 142 государства, в то время как 10 стран, включая Израиль и США, проголосовали против и 12 делегатов воздержались.

В резолюции осуждается проведенное против Израиля атака ХАМАС 7 октября 2023 года.

Согласно резолюции, ХАМАС должен быть разоружен и отстранен от управления сектором Газа.

Ранее в пятницу постпред Израиля при ООН Дани Данон выступил с критикой документа. "Резолюция не приближает окончание войны, а оттягивает. Резолюция не ослабляет ХАМАС, а поощряет", - сказал он незадолго до голосования по резолюции.

Данон также выразил недовольство тем, что декларация не причисляет ХАМАС к террористическим организациям.

В свою очередь, постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал "сторону, которая продолжает выступать за ведение войны и пытается уничтожить палестинское население, прислушаться к голосу разума".

Ранее Великобритания, Канада, Франция, Бельгия сообщали о своих планах осенью на Генассамблее ООН признать государство Палестина.

