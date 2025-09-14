Поиск

Сильное землетрясение произошло на севере Индии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в северной части Индии в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:11 мск в воскресенье землетрясения находился в 41 км к севро-западу от города Тезпур в штате Ассам, примерно в 33 км от границы с Бутаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Индия
В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

