Сильное землетрясение произошло на севере Индии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в северной части Индии в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:11 мск в воскресенье землетрясения находился в 41 км к севро-западу от города Тезпур в штате Ассам, примерно в 33 км от границы с Бутаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.