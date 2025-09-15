Трамп призвал Израиль к осторожности в отношении Катара

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израилю следует проявлять осторожность в вопросах, касающихся Катара, заявил журналистам в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Я хочу, чтобы они были очень и очень осторожны", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у него послание премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с израильскими ударами по лидерам ХАМАС в Катаре.

"Им нужно что-то сделать с ХАМАС, но Катар всегда был верным союзником Соединенных Штатов", - добавил Трамп.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайи.