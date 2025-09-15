Поиск

Нетаньяху предупредил об экономической изоляции Израиля

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией и должен приспосабливаться к экономике, основанной на самообеспечении, без внешней торговли, заявил на конференции Минфина в Иерусалиме премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

"Израиль находится в некой изоляции", - сказал он и добавил, что возможно, "придется перейти к экономике, основанной на самообеспечении".

"Нам все больше придется приспосабливаться к экономике с чертами автономии без внешней торговли", - отметил Нетаньяху.

Он назвал себя сторонником свободного рынка. "Но мы можем оказаться в ситуации, когда наши оборонные отрасли будут заблокированы. Нам нужно развивать эти отрасли здесь: заниматься не только исследованиями и разработками, но и иметь способность производить то, что нам нужно", - отметил израильский премьер.

Нетаньяху заявил, что верит в возможность выхода Израиля из экономической изоляции, но винит массовую миграцию мусульман в Европу за "сгибание правительств" в антиизраильскую сторону, что приводит к отмене оборонных договоров с Израилем.

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал Нетаньяху.

"Заявление Нетаньяху о том, что Израиль входит в изоляцию и должен адаптироваться к экономике изоляции, - это безумное заявление. Изоляция - это не приговор судьбы, а результат неправильной и провальной политики Нетаньяху и его правительства", - сказал политик.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС. Этот удар спровоцировал резкую реакцию в России, США, странах Европы и арабских странах.

Минфин Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС Яир Лапид
