Поиск

Южная Корея в августе нарастила импорт СПГ на 20%, импорт из РФ удвоился

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в августе 2025 года нарастила импорт СПГ на 19,5% - до 4,617 млн тонн, сообщила таможенная служба страны.

Скачок спроса может быть оправдан жаркой погодой: в августе 2025 года в стране было на 3 градуса Цельсия выше климатической нормы, хотя и на градус ниже, чем годом ранее.

За 8 месяцев импорт достиг 31,450 млн тонн, что на 3% больше прошлогоднего результата (30,66 млн тонн).

С начала летнего сезона азиатский рынок предлагает заметную премию в цене по отношению к европейском котировкам.

Из России в августе 2025 года в Южную Корею пришло четыре партии СПГ, тогда как годом ранее было две. С начала года поставки выросли на 5% - до 1,429 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Австралия в августе поставила 1,536 млн тонн (рост в 2 раза). Катар сократил поставки на 32% - до 526 тыс. тонн. Малайзия нарастила отгрузки на 25% - до 701 тыс. тонн. Поставки из США упали на 23% - до 415 тыс. тонн.

Этим летом в Корею начал поступать газ с первого канадского завода СПГ - LNG Canada. Участниками проекта помимо Shell, Petronas, PetroChina Co. , Mitsubishi Corp. также является Korea Gas.

Mitsubishi Mitsui PetroChina Южная Корея РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 сентября

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });