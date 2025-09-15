Южная Корея в августе нарастила импорт СПГ на 20%, импорт из РФ удвоился

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в августе 2025 года нарастила импорт СПГ на 19,5% - до 4,617 млн тонн, сообщила таможенная служба страны.

Скачок спроса может быть оправдан жаркой погодой: в августе 2025 года в стране было на 3 градуса Цельсия выше климатической нормы, хотя и на градус ниже, чем годом ранее.

За 8 месяцев импорт достиг 31,450 млн тонн, что на 3% больше прошлогоднего результата (30,66 млн тонн).

С начала летнего сезона азиатский рынок предлагает заметную премию в цене по отношению к европейском котировкам.

Из России в августе 2025 года в Южную Корею пришло четыре партии СПГ, тогда как годом ранее было две. С начала года поставки выросли на 5% - до 1,429 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Австралия в августе поставила 1,536 млн тонн (рост в 2 раза). Катар сократил поставки на 32% - до 526 тыс. тонн. Малайзия нарастила отгрузки на 25% - до 701 тыс. тонн. Поставки из США упали на 23% - до 415 тыс. тонн.

Этим летом в Корею начал поступать газ с первого канадского завода СПГ - LNG Canada. Участниками проекта помимо Shell, Petronas, PetroChina Co. , Mitsubishi Corp. также является Korea Gas.