Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям вступило в силу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях вступило в силу, говорится в сообщении ВТО.

Это стало возможным после того как в понедельник общее число подписавших его стран превысило порог в две трети членов ВТО.

"Соглашение о субсидировании рыболовства является первым многосторонним соглашением ВТО, в основе которого лежит экологическая устойчивость. Оно запрещает государственную поддержку незаконного рыболовства и чрезмерной эксплуатации запасов, способствуя защите морской флоры и фауны", - отмечается в релизе ВТО.

"Это первое соглашение ВТО, касающееся торговли и окружающей среды. Соглашение, которое может привести к сокращению субсидий на выгодных для России условиях", - сказал "Интерфаксу" советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении РФ к ВТО Максим Медведков.

Как сообщалось, Россия присоединилась к соглашению о рыболовных субсидиях еще в марте 2024 года. Постпред РФ при ВТО Николай Платонов тогда отметил, что "соглашение имеет важное значение с точки зрения предотвращения неустойчивых моделей добычи морского улова и борьбы с ними, таких как незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел, деятельность в нерегулируемом открытом море, а также в отношении переловленных запасов".

Принятое консенсусом на 12-й министерской конференции ВТО (MC12), проходившей в Женеве в июне 2022 года, соглашение о рыболовных субсидиях устанавливает новые, обязательные к исполнению многосторонние правила для ограничения так называемых "вредных" субсидий, которые являются ключевым фактором повсеместного истощения мировых рыбных запасов. Соглашение, в частности, запрещает субсидирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, добычу рыбных запасов, находящихся в состоянии перелова, промысел в международных водах при отсутствии национальных мер регулирования, обеспечивающих устойчивое состояние запасов.

В феврале 2024 года на 13-й министерской конференции в Абу-Даби (МС13) была предпринята попытка согласовать уже второе соглашение по рыболовным субсидиям (пока безрезультатно), которое прописывало бы еще больше правил в этой сфере, ограничивающих избыточные мощности рыболовных флотов и предотвращающих перелов мировых рыбных запасов в целом. При этом российская сторона была непосредственным интересантом и разработчиком данного соглашения, которое будет обсуждаться на предстоящей 14-й министерской конференции в марте 2026 года в Камеруне.

