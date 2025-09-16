Поиск

В Узбекистане открыли крупное газовое месторождение

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об открытии крупного газового месторождения в Устюртском регионе в Каракалпакстане (на северо-западе страны). Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Ранее поисковые работы в нефтегазовой сфере у нас осуществлялись на глубине 2,5-3 тысячи метров. В этом году впервые в истории нашей промышленности на Устюрте пробурили скважину на глубине 6500 метров и обнаружили очень крупное газовое месторождение", - сказал он.

Мирзиёев не раскрыл предполагаемые запасы обнаруженного газа и не назвал компании, ведущие буровые работы.

Президент отметил, что Узбекистан располагает большими запасами таких технологических минералов, как вольфрам, молибден, титан и других. "По оценкам, 10-15% мировых запасов таких ресурсов сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан", - сказал Мирзиёев.

"Чтобы превратить эти огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего нужны наука, знания и инновации", - подчеркнул глава государства.

Каракалпакстан Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о шести десятках погибших в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });