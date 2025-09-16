Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Будапеште не планируют отказываться от российских энергоносителей до тех пор, пока не получат реальные альтернативы, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Без реальных альтернатив не может быть серьезного обсуждения о снижении зависимости от российского ископаемого топлива, потому что это бы создало проблемы безопасности поставок. В Венгрии никогда не согласятся на решение, которое поставило бы венгерскую безопасность поставок под угрозу", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам министра, "американские партнеры осведомлены об особой позиции Венгрии и Словакии (в вопросе поставок энергоресурсов из России - ИФ). Они прекрасно понимают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии, где суммарно проживают менее 15 млн человек. Не думаю, что российская военная экономика держится на плаву именно благодаря Венгрии и Словакии".

Бока также подчеркнул, что Венгрия хочет держать дипломатические каналы с Россией открытыми.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС придется понять, как преодолеть сопротивление со стороны таких стран-членов союза как Венгрия и Словакия, которые указывают на серьезные издержки при поисках альтернативных российским источников поступления нефти в Евросоюз.