Поиск

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Будапеште не планируют отказываться от российских энергоносителей до тех пор, пока не получат реальные альтернативы, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Без реальных альтернатив не может быть серьезного обсуждения о снижении зависимости от российского ископаемого топлива, потому что это бы создало проблемы безопасности поставок. В Венгрии никогда не согласятся на решение, которое поставило бы венгерскую безопасность поставок под угрозу", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам министра, "американские партнеры осведомлены об особой позиции Венгрии и Словакии (в вопросе поставок энергоресурсов из России - ИФ). Они прекрасно понимают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии, где суммарно проживают менее 15 млн человек. Не думаю, что российская военная экономика держится на плаву именно благодаря Венгрии и Словакии".

Бока также подчеркнул, что Венгрия хочет держать дипломатические каналы с Россией открытыми.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС придется понять, как преодолеть сопротивление со стороны таких стран-членов союза как Венгрия и Словакия, которые указывают на серьезные издержки при поисках альтернативных российским источников поступления нефти в Евросоюз.

Венгрия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });