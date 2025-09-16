Поиск

Лукашенко помиловал 25 осужденных, в том числе за экстремизм

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек.

"В преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ глава государства подписал 16 сентября.

Известно, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин; 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни", - говорится в сообщении.

