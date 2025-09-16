Disney, Universal и Warner Bros обвинили MiniMax в нарушении авторских прав и подали иск

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киностудии Walt Disney Co., Universal и Warner Bros Discovery подали судебный иск против китайской MiniMax, обвинив ИИ-компанию в том, что ее сервис генерации видеороликов и изображений Hailuo AI позволяет создавать копии их персонажей, защищенных авторским правом.

В иске, направленном компаниями в окружной суд в штате Калифорния во вторник, отмечается, что MiniMax использовала принадлежащие им образы для продвижения сервиса Hailuo в качестве "карманной голливудской студии".

Hailuo позволяет при помощи простого текстового запроса, в частности, сгенерировать и загрузить изображения и видеоматериалы с участием Дарта Вейдера из франшизы Disney "Звездные войны" и "миньонов" из серии Universal "Гадкий Я", говорится в исковом заявлении.

Киностудии сообщают, что MiniMax не отреагировала на их требования о принятии разумных мер для предотвращения нарушений их авторских прав, активно поощряла такие нарушения, распоряжаясь указанными персонажами как своими собственными и игнорируя требования соответствующего законодательства США.

"Ответственный подход к инновациям в сфере искусственного интеллекта крайне важен, и сегодняшний иск против MiniMax в очередной раз демонстрирует наше общее стремление привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы об авторском праве, где бы они ни находились", - говорится в совместном заявлении киностудий.

Студии добиваются возмещения причиненного им материального ущерба, издания судебного распоряжения о прекращении нарушений, а также запрета на продвижение сервиса Hailuo без реализации мер, необходимых для защиты авторских прав.

Ранее в этом году киностудии подали аналогичные иски против Midjourney.