Эстонская Fermi Energia и канадская Aecon будут сотрудничать в подготовке к строительству реактора малой мощности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эстонская Fermi Energia AS подписала с канадской компанией Aecon соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства в Эстонии малого модульного реактора BWRX-300, сообщает портал телерадиовещания ERR.

По словам гендиректора Fermi Energia Калева Каллеметса, подписанное соглашение открывает Эстонии доступ к передовым технологиям строительства малых реакторов (SMR).

Вице-президент Aecon Nuclear Аарон Джонсон в свою очередь отметил, что опыт Aecon в строительстве BWRX-300 в Канаде дает компании возможность принести в Эстонию "обширные знания и передовой опыт в области атомной энергетики".

Соглашение предусматривает сотрудничество Fermi Energia и Aecon на этапе разработки эстонской программы SMR. Планируется, что в течение трех лет стороны будут совместно планировать этапы реализации проекта BWRX-300 в Эстонии, включая график и планирование затрат на подготовку строительства здания реактора, а также формирование команды проекта в сотрудничестве с эстонскими партнерами.

Компания Aecon является генеральным подрядчиком строительства первого в странах G7 малого реактора BWRX-300 (в Канаде), а также основным производителем стальных модулей для здания реактора. Компания разрабатывает производственные и автоматизированные решения как для основной конструкции здания реактора, так и для всего процесса строительства.

Fermi Energia AS была создана для реализации проекта строительства в Эстонии АЭС малой мощности. Компания изучает возможности ввода в строй в Эстонии атомной станции с 2019 года.

