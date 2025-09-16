Нетаньяху заявил, что Израиль должен сам обеспечивать себя вооружениями

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Израилю в нынешних условиях необходимо полагаться на себя в производстве оружия и оборудования для обеспечения национальной безопасности, заявил во вторник израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Я сторонник свободного рынка, но, чтобы выжить, нам нужно гарантировать возможность самим производить необходимое для национальной безопасности, особенно в военной промышленности", - приводит его слова The Jerusalem Post.

В то же время он отметил, что в новых обстоятельствах нужно сокращать бюрократические ограничения.

Он упомянул свое вчерашнее выступление и заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об адаптации израильской экономики к внешнему давлению, о проявлении в ней признаков автаркии. Нетаньяху пояснил, что речь шла о независимости в сфере безопасности.

Во вторник премьер также сказал, что экономика Израиля - сильна, привлекает значительные инвестиции, и другие страны желают получать израильскую продукцию. Премьер также призвал инвесторов со всего мира делать вложения здесь.

Также Нетаньяху упомянул, что президент США Дональд Трамп пригласил его в Белый дом. "У меня было несколько разговоров с ним после атаки в Дохе, все они были хорошими", - приводит Ynet слова премьера.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС.

Этот удар вызвал резкую реакцию в США, России, странах Европы и арабских странах.