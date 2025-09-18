Поиск

В Анкаре обеспокоены планами Кипра закупать у Израиля ЗРК

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве Турции считают угрозой для региональной безопасности стремление Кипра приобретать у Израиля зенитные ракетные комплексы (ЗРК), сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

Собеседники издания сказали, что Турция внимательно следит за планами греков-киприотов закупить системы ПВО у Израиля. В Анкаре считают, что эти закупки подорвут мир и стабильность на острове и может иметь опасные последствия.

По словам источников газеты, греки-киприоты желают нарушить баланс на острове, однако Анкара предпринимает меры для обеспечения безопасности Турецкой Республики Северного Кипра.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая Республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

AP уточняет, что ранее поступали сообщения о доставке Кипру ЗРК израильского производства Barak MX, способного перехватывать самолеты, ракеты и дроны на расстоянии 150 км. Если это подтвердится, это будет означать серьезную модернизацию ПВО Кипра, который ранее полагался на оружие советского производства.

Daily Sabah напоминает, что ранее в Турецкой Республике Северного Кипра неоднократно выражали опасения из-за развития связей в сфере обороны и безопасности между Кипром и Израилем, рассматривали эти процессы как усиление израильского влияния на острове и рост зависимости греков-киприотов от Израиля.

