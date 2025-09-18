Поиск

Американский космический грузовой корабль успешно пристыковался к МКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman в четверг успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

"Грузовик" присоединился к американскому сегменту станции - модулю Unity, говорится в сообщении. Стыковка состоялась в 10:10 по времени Восточного побережья США (17:10 по московскому времени).

Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

В миреСтыковка корабля Cygnus с МКС перенесена из-за проблемы с двигателемЧитать подробнее

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье по Восточному времени США (в понедельник по Москве).

Миссия CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. "Грузовик" доставил на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 стала первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Он будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

МКС Cygnus
