Американский "грузовик" Cygnus XL покинет МКС 12 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman 12 марта расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщило в пятницу NASA.

Отстыковка корабля от модуля Unity американского сегмента МКС будет осуществлена в 07:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве).

Корабль состыковался с МКС 18 сентября прошлого года, доставив на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Планируется, что 14 марта после команды на сход с орбиты "грузовик", загруженный мусором и отходами, сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Полет корабля, запущенного на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, проводился в рамках коммерческого контракта NASA с Northrop Grumman по снабжению МКС.

Миссия CRS-23 стала первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией прежнего космического корабля компании.

Это уже 22-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.



