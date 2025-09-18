Трамп заявил, что Путин "подвел" его по ситуации на Украине

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине.

"Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Посмотрим, как все сложится", - добавил Трамп.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования.

Президент США сказал, что ранее ему удалось предотвратить или прекратить семь войн.