США надеются согласовать с РФ следующие переговоры по работе диппредставительств

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает согласовать с Москвой следующие переговоры по работе дипмиссий, когда это будет удобно обеим сторонам, сообщает в пятницу газета "Известия".

"США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств. Наши переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении работы наших посольств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений", - заявили изданию в посольстве.

"Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам", - добавили там.