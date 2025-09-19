В Лаосе начались совместные с РФ военные учения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Церемония открытия российско-лаосских военных учений "Ларос-2025" прошла в столице республики городе Вьентьяне, сообщает министерство обороны РФ.

"Военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

По данным ведомства, учения "Ларос-2025", приуроченные к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения республики, продлятся до 25 сентября.

Отмечается, что после торжественной церемонии открытия манёвров лаосской стороне был представлен статический показ современных образцов вооружения и военной техники Вооружённых сил РФ. "В ходе статического показа были представлены снайперские винтовки, включая новейшие образцы, перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны, оснащенные пулеметами, а также легкобронированная техника высокой проходимости", - информирует министерство обороны РФ.