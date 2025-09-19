Поиск

Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,5%, сильнее ожиданий

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в августе увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics.

В июле, по уточненным данным, показатель повысился также на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Продажи в продовольственных магазинах в прошлом месяце увеличились на 0,5%, в непродовольственных - на 1,4%, в магазинах одежды - на 1,3%. Реализация автомобильного топлива упала на 2%. Онлайн-продажи повысились на 0,7%.

В годовом выражении розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,7% (в июле - на 0,8%). Эксперты в среднем ожидали подъем на 0,6%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце повысились на 0,5% относительно июля и на 1,2% по сравнению с августом 2024 года.

Великобритания
