Железные дороги стран Балтии подключат к единой инфосистеме Европы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Железные дороги стран Балтии планируется подключить к европейской информационной системе, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил в парламенте министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас. Об этом сообщает 15min.lt.

"Одним из направлений является программа Free Rail, в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и переходят на европейскую, а также будут обмениваться информацией с западными партнерами, - сказал Таминскас. - Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая общая система".

Замминистра транспорта и коммуникаций Юлиюс Глебовас пояснил, что уже сформирована рабочая группа, в которой представители различных ведомств - МИД, МВД, Литовских железных дорог - обсудят возможности развития желдорог и какие системы использовать.

"Согласно нашим обязательствам перед Европейским союзом, к середине следующего года мы должны подготовить исследование архитектуры железнодорожных сетей, которое должно ответить на вопрос, как будет развиваться железная дорога в Литве в дальнейшем: будет ли узкоколейная железная дорога европейского стандарта, ширококолейная или какой-то микс. Это исследование проводится по инициативе железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG)", - сказал Глебовас.

По его словам, цель заключается в том, чтобы Литва, Латвия и Эстония одновременно договорились о реструктуризации железнодорожной системы.

Как отметил замминистра, сейчас железнодорожное сообщение Литвы с восточными государствами отсутствует, поэтому Литва принципиально не использует российскую информационную систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему эксплуатируются.

Глебовас затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов, поскольку это будет зависеть от выбранной модели.

Группа LTG (Литовские железные дороги) учредила программу Free Rail в 2023 году. Она направлена на интеграцию деловых отношений, технологий и информационных систем с Европой.

По данным компании, железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Россией, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту стран-участников Содружества, базирующегося в России.

По данным LTG, программа реализуется поэтапно, поскольку необходимо учитывать транзит пассажиров и грузов в Калининград.

"В течение переходного периода LTG должна будет обеспечить поддержку двух моделей работы: одной, соответствующей стандартам Европейского союза, и другой, основанной на процедурах и правилах, установленных Советом по железнодорожному транспорту", - отметили в LTG.

LTG ведется поиск альтернатив российской железнодорожной инфраструктуре и комплектующим для подвижного состава.

Таминскас отметил, что детали поездов и вагоны из восточных стран постепенно заменяются чешской и польской продукцией.

LTG планирует полностью интегрироваться в западноевропейскую транспортную систему к 2030 году.