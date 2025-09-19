ЕК скоро предложит способ использования российских активов для помощи Украине

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии продолжают прорабатывать предложения, которые позволят использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявила в видеообращении председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем над новыми решениями, которые позволят нам финансировать украинскую оборону. Они основаны на замороженных российских активах, - сказала она. - Мы скоро озвучим наше предложение".