Лондон ввел санкции еще против двух танкеров из-за перевозки российской нефти

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки два танкера, говорится в обновленных данных британского правительства относительно применения санкций.

На суда были наложены ограничения "за перевозку российской нефти или нефтепродуктов в третьи страны".

Санкции наложены на танкеры Bavly и Karakuz, которые, по данным Лондона, связаны с российской компанией "Нафта Инвест".

Кроме того, в санкционные списки Великобритании включена российская компания "Хелико групп", занимающаяся продажей и сервисным обслуживанием вертолетов.

В сентябре текущего года Великобритания добавила в санкционные списки 70 судов, которые, по версии Лондона, связаны с Россией.