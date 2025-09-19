Лондон ввел санкции еще против двух танкеров из-за перевозки российской нефти
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки два танкера, говорится в обновленных данных британского правительства относительно применения санкций.
На суда были наложены ограничения "за перевозку российской нефти или нефтепродуктов в третьи страны".
Санкции наложены на танкеры Bavly и Karakuz, которые, по данным Лондона, связаны с российской компанией "Нафта Инвест".
Кроме того, в санкционные списки Великобритании включена российская компания "Хелико групп", занимающаяся продажей и сервисным обслуживанием вертолетов.
В сентябре текущего года Великобритания добавила в санкционные списки 70 судов, которые, по версии Лондона, связаны с Россией.