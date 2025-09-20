Поиск

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Демонстрация правых националистов в Гааге примерно за месяц до выборов в Нидерландах переросла в столкновения с полицией, сообщает в субботу Associated Press.

"Шокирующие и странные кадры насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля", - написал в социальной сети X премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Он назвал "абсолютно неприемлемыми" действия протестующих.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрантов, которые бросали в правоохранителей предметы и подожгли полицейскую машину. Также они атаковали офис политической партии "Демократы 66".

Лидер "Демократов 66" Роб Йеттен осудил протестующих в социальной сети X, заявив, что "мы никогда не позволим экстремистам-протестующим забрать у нас нашу прекрасную страну".

По сообщениям газеты The Guardian, к акции протеста присоединились тысячи человек.

Также небольшая группа демонстрантов направилась в сторону комплекса парламента страны, однако полиция остановила их.

Протестующие выступали за ужесточение политики по предоставлению убежища беженцам.

Выборы в парламент в Нидерландах намечены на 29 октября.

Нидерланды Гаага
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп призвал Каракас принять венесуэльских граждан, выдворяемых из США

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

Президент Ирана заявил, что страна справится с последствиями восстановления санкций ООН

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });