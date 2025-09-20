Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Демонстрация правых националистов в Гааге примерно за месяц до выборов в Нидерландах переросла в столкновения с полицией, сообщает в субботу Associated Press.

"Шокирующие и странные кадры насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля", - написал в социальной сети X премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Он назвал "абсолютно неприемлемыми" действия протестующих.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрантов, которые бросали в правоохранителей предметы и подожгли полицейскую машину. Также они атаковали офис политической партии "Демократы 66".

Лидер "Демократов 66" Роб Йеттен осудил протестующих в социальной сети X, заявив, что "мы никогда не позволим экстремистам-протестующим забрать у нас нашу прекрасную страну".

По сообщениям газеты The Guardian, к акции протеста присоединились тысячи человек.

Также небольшая группа демонстрантов направилась в сторону комплекса парламента страны, однако полиция остановила их.

Протестующие выступали за ужесточение политики по предоставлению убежища беженцам.

Выборы в парламент в Нидерландах намечены на 29 октября.