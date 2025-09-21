Поиск

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон подверг резкой критике новые правила Пентагона для прессы, подписанные главой ведомства Питом Хегсетом.

"Мы не хотим, чтобы кучка газет вроде "Правды" (имеется в виду газета СССР - ИФ) просто расхваливала официальную позицию правительства. Свободная пресса делает нашу страну лучше", - написал законодатель в соцсети Х.

Он отметил также, что эти правила "настолько глупы, что трудно поверить в их истинность".

В меморандуме Пентагона, разосланного новостным структурам, говорится, в частности, что публикуемая информация предварительно "должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной".

"Несоблюдение этих правил может привести к приостановке или аннулированию вашего пропуска в здание и потере доступа", - говорится в документе.

Пентагон Пит Хегсет Дон Бэкон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Трамп призвал Каракас принять венесуэльских граждан, выдворяемых из США

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

В ЕК заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ

Президент Ирана заявил, что страна справится с последствиями восстановления санкций ООН

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });