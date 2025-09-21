Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон подверг резкой критике новые правила Пентагона для прессы, подписанные главой ведомства Питом Хегсетом.

"Мы не хотим, чтобы кучка газет вроде "Правды" (имеется в виду газета СССР - ИФ) просто расхваливала официальную позицию правительства. Свободная пресса делает нашу страну лучше", - написал законодатель в соцсети Х.

Он отметил также, что эти правила "настолько глупы, что трудно поверить в их истинность".

В меморандуме Пентагона, разосланного новостным структурам, говорится, в частности, что публикуемая информация предварительно "должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной".

"Несоблюдение этих правил может привести к приостановке или аннулированию вашего пропуска в здание и потере доступа", - говорится в документе.