Гумба отменил визит в Москву в связи с гибелью экс-секретаря Совбеза Абхазии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гумба отменил визит в Москву в связи с трагической гибелью государственного и политического деятеля, известного ученого республики Станислава Лакобы.

"Президент Абхазии Бадра Гунба отменил запланированный визит в Москву, где должен был принять участие в пятом, юбилейном фестивале "Апсны", - сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

Глава государства принял решение из Цхинвала, где находился на праздновании Дня республики Южная Осетия, сразу вернуться в Абхазию, сообщили в пресс-службе.

Бывший заместитель председателя Верховного Совета республики, экс-секретарь абхазского Совета Безопасности Станислав Лакоба скончался в субботу на 73 году жизни.

Как сообщают местные СМИ, Лакоба вместе с супругой попали в аварию и были доставлены в Гудаутскую ЦРБ, но спасти его не удалось.